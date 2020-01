Ladendiebin flüchtet mit zwei Einkaufstaschen

Am Mittwochmittag ist es in einem Bekleidungsgeschäft in der Forchheimer Straße in Ebermannstadt zu einem Diebstahl von Waren im Wert von etwa 40 Euro gekommen. Die bislang unbekannte, etwa 55 Jahre alte Täterin - bekleidet mit einer grau-karierten Jacke und einer grauen Mütze - wurde von der Verkäuferin angesprochen und flüchtete anschließend mit zwei Einkaufstaschen in Richtung Breitenbach-Apotheke aus dem Laden. Hinweise erbittet die Polizei Ebermannstadt, Telefon 09194/73880. pol