Ladendiebin erwischt

Am Montagnachmittag schlug die Alarmanlage in einem Drogeriemarkt in der Ludwigstraße an, nachdem eine Rentnerin bezahlt hatte und das Geschäft verlassen wollte. Ein Passant konnte die Rentnerin, die sich als Kurgast in der Stadt aufhält, festhalten. Sie hatte Diebesgut aus der Drogerie sowie gestohlene Unterwäsche aus einem Geschäft in der Kirchgasse dabei. Der Gesamtwert beträgt mehr als 200 Euro. Die Rentnerin hatte eine Schere dabei, um die Preisschilder abzutrennen. pol