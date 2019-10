Ein Strafverfahren wegen 6,49 Euro handelte sich eine 34-Jährige ein. Denn so viel betrug der Wert der Waren, die sie in einem Supermarkt in Wildflecken entwendete. Die Frau war am Mittwochvormittag in einem Supermarkt in Wildflecken dem Personal aufgefallen, schreibt die Polizei in ihrem Pressebericht. Die 34-Jährige wurde nach Passieren des Kassenbereichs mit den unbezahlten Sachen angesprochen. Neben dem obligatorischen Hausverbot bekommt die Frau auch noch strafrechtlichen Ärger. pol