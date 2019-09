Eine 32-Jährige wurde am Dienstag kurz nach 12 Uhr im Kupsch in der Von-Hessing-Straße vom dort eingesetzten Ladendetektiv dabei beobachtet, wie sie Fleischwaren und Getränke in ihren Rucksack packte und an der Kasse lediglich zwei Kleinartikel bezahlte. Sie wurde auf den Diebstahl der Waren im Wert von 10,99 Euro angesprochen und gab ihn zu. pol