Ladendiebin erwischt

Eine 37-jährige Frau versuchte am Freitag, gegen 15.20 Uhr, bei einem Lebensmittelgeschäft in Oerlenbach Waren im Gesamtwert von ca. 23 Euro zu entwenden. Sie wurde dabei von dem Ladendetektiv beobachtet und aufgehalten. Er übergab die geständige Diebin an die Polizeistreife. pol