Ladendiebin erwischt

Eine 42-Jährige bezahlte am Dienstagvormittag Waren in einem Drogeriemarkt in der Weismainer Straße. Beim Verlassen des Ladens schlug trotzdem die Alarmanlage an, weshalb die Frau ins Büro gebeten wurde. In ihrer Handtasche befanden sich weitere vier Artikel, die nicht bezahlt worden waren. Die Frau erhält eine Anzeige wegen Ladendiebstahls.