Bereits am Samstag gegen 19 Uhr teilte ein Detektiv eines Kaufhauses in der Innenstadt mit, dass er eine Ladendiebin ertappt habe. Eine 47-jährige Frau aus Herzogenaurach war einem Ladendetektiv aufgefallen, nachdem sie zunächst in der Kosmetikabteilung ein hochwertiges Parfumfläschchen an sich genommen hatte. Als die Frau dann anschließend in der Damenabteilung auch noch eine Hose sowie einen Rock in einem vermeintlich unbeobachteten Augenblick in ihre Tasche steckte, wurde sie von dem Detektiv angesprochen. Die Polizeibeamten fanden im Anschluss noch weiteres Diebesgut. Gegenüber den Beamten gab die 47-Jährige noch drei weitere Ladendiebstähle in benachbarten Geschäften zu. Der Gesamtschaden beziffert sich auf mehrere Hundert Euro. Gegen die 47-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.