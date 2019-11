Ladendiebin auf frischer Tat ertappt

Am Mittwochnachmittag befand sich eine 62-jährige Sonnebergerin in einem Verbrauchermarkt in der Nähe der Gebrannten Brücke. Der Filialleiter beobachtete sie, als sie ein Rostentfernungsmittel im Wert von 4,99 Euro einsteckte und ohne Bezahlung den Laden verlassen wollte. Der Mitarbeiter hielt die Frau an und verständigte die Polizei.