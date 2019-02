Ladendiebin auf frischer Tat ertappt

In einem Geschäft am Grünen Markt wollte am Donnerstagnachmittag eine 16-Jährige Bekleidung im Wert von fast 110 Euro stehlen. Da sie vom Detektiv dabei beobachtet wurde, erhält sie nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls.

Dieb greift im Einkaufswagen zu Während ihres Einkaufs in einem Geschäft in der Forchheimer Straße am Donnerstagmorgen hatte eine Frau ihre Handtasche in ihrem Einkaufswagen abgelegt. In einem unbeobachteten Moment griff ein Dieb zu und entwendete die Tasche mit Inhalt im Wert von 300 Euro. Hinweise erbittet die Polizei unter 0951/9129-210.

Wer hat den VW Golf verkratzt? Irgendwann zwischen dem 1. und 7. Februar habern Unbekannte an einem in der Letzengasse geparkten VW Golf die rechte Fahrzeugseite verkratzt. Der Schaden wird auf 300 Euro geschätzt. Golf braucht einen neuen Außenspiegel An einem in der Mittelstraße geparkten VW Golf wurde zwischen dem 4. und 7. Februar der Außenspiegel abgefahren. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. pol