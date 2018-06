Ladendiebin auf frischer Tat ertappt

pol



Am Mittwoch wurde in den Mittagsstunden eine 55-jährige Frau aus dem Nachbarlandkreis vom Ladendetektiv dabei beobachtet, wie sie in einem Verbrauchermarkt mehrere Kosmetikartikel und Nahrungsmittel in ihrer Tasche verschwinden ließ. Als sie das Geschäft verlassen wollte und die Waren noch nicht bezahlt hatte, wurde sie vom Detektiv angehalten. Es entstand ein Schaden in Höhe von 18 Euro.Die Dame erhielt ein Hausverbot ausgesprochen und bekommt auch noch Post von der Staatsanwaltschaft aus Coburg.