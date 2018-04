Ladendiebe wieder in Aktion

Mehrere Ladendiebe hielten die Bamberger Polizei auch gestern wieder auf Trab. Ein Langfinger flüchtete aus einem Supermarkt in der Pödeldorfer Straße. Wenig später konnte der Mann von der Polizei festgenommen werden. Bei seiner Durchsuchung wurde bei dem Mann noch eine kleine Menge Marihuana gefunden.

Am Nachmittag wurde ein Ladendieb in einem Drogeriemarkt am Maxplatz ertappt. Er hatte ein Parfum im Wert von 205 Euro stehlen wollen, war dabei aber vom Ladendetektiv beobachtet worden. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann bereits Hausverbot hatte.

In einem Warenhaus in der Innenstadt entwendete ein Mann Kleidung im Wert von knapp 182 Euro. Wie sich herausstellte, hatte der Täter bereits zuvor in einem anderen Geschäft ein Paar Schuhe entwendet. red