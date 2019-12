Ladendiebe überörtlich unterwegs

Am Mittwoch hat der Ladenbesitzer eines Supermarkts in Baiersdorf nachträglich Anzeige wegen eines Ladendiebstahls erstattet. Bei einer Bestandsprüfung am 26. November wurde der Fehlbestand bei den Spirituosen im Wert von 124,85 Euro festgestellt. Bei der Durchsicht der Videoaufzeichnungen konnten zwei Diebe beobachtet werden, wie sie die Alkoholika aus dem Regal nahmen und ohne zu bezahlen den Laden verließen. Nach den Aufzeichnungen waren sie noch in Begleitung von zwei weiteren Personen. Beim Abgleich von weiteren Ladendiebstählen, die sich in Nürnberg und Forchheim ereignet haben, hat der Ermittlungsbeamte der Polizeiinspektion Erlangen-Land zweifelsfrei einen der Täter erkannt. Dabei handelte es sich um einen 25-jährigen Georgier aus Bamberg. Es folgen noch weitere Ermittlungen, um auch noch die Mittäter ausfindig zu machen.