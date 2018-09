Ladendiebe treiben sich in Rödental herum

Von zwei Fällen von Ladendiebstahl berichtet die Polizeiinspektion Neustadt. Im ersten Fall, am Freitag um 12.30 Uhr, wollte eine 61-jährige Frau ein Modegeschäft in Rödental verlassen, als am Ausgang die Alarmanlage auslöste. Der Grund hierfür war eine nicht bezahlte Jeansjacke im Wert von 50 Euro, die die Frau noch über ihrer Handtasche hängen hatte. Der Versuch, die Jacke noch unter einem Verkaufstisch verschwinden zu lassen, wurde von einer Angestellten des Modegeschäfts beobachtet. Die Frau gab den Diebstahl zu. Sie erwartet eine Strafanzeige.

Zwei weitere Ladendiebe, zwei Frauen im Alter von 34 und 59 Jahren, waren am Samstagmittag in einem Bekleidungsgeschäft in der Nikolaus-August-Otto-Straße unterwegs. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete die zwei Frauen, als sie Waren entwenden wollten. Als die beiden Damen das Geschäft verlassen wollten, wurden sie bis zum Eintreffen der verständigten Polizeibeamten festgehalten und dann an diese übergeben. Die Waren, die die beiden Diebinnen mitgehen lassen wollten, hatten einen Wert von mehreren Hundert Euro. pol