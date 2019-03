Ladendiebe kommen nicht weit

In Erlanger Geschäften haben sich am Mittwoch mehrere Ladendiebstähle ereignet. Dank der eingesetzten Ladendetektive wurden die Täter dingfest gemacht, teilt die Polizei mit.

Gegen 13.30 Uhr steckte eine 27-jährige Frau aus einem Laden im Stadtosten ausgestellte Parfüm-Tester im Wert von knapp 18 Euro ein. Bei der Anzeigenaufnahme kam weiteres Diebesgut zum Vorschein. Die Frau zeigte sich geständig und räumte einen vorangegangen Ladendiebstahl in einer Drogerie in der Innenstadt ein. Dort ließ sie Kosmetikartikel im Wert von unter zehn Euro mitgehen. Gegen die Erlangerin wurden Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahls eingeleitet.

Gegen 17 Uhr betrat ein 21-jähriger Mann die Umkleidekabine eines Modehauses in der Innenstadt mit drei Hosen. Nach dem Verlassen der Umkleide hängte der Mann zwei Hosen zurück. In der Kabine wurde eine abgetrennte Diebstahlssicherung aufgefunden. Die dritte Hose im Wert von 20 Euro hatte der Mann in einer Tasche verstaut. Da der Dieb keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einen Zustellungsbevollmächtigten im Inland benennen. Erst im Anschluss begab sich der 21-Jährige zurück in eine Aufnahmeeinrichtung nach Bamberg. Gegen den Mann wurde ebenfalls ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls eingeleitet. pol