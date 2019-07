Ladendiebe erwischt

Zwei Männer im Alter von 47 und 48 Jahren wurden am Donnerstagnachmittag vom Personal eines Bekleidungsgeschäfts dabei beobachtet, wie sie von einem Kleiderständer ein Hemd stehlen wollten. Die beiden konnten bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Während ihrer Durchsuchung tauchte noch weiteres Diebesgut auf, das sie zuvor in vier anderen Geschäften gestohlen hatten. Der Gesamtwert der Waren beläuft sich auf knapp 200 Euro. Die Waren konnten größtenteils wieder an die geschädigten Geschäfte ausgehändigt werden. pol