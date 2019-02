Ladendieb überführt

Ein flüchtiger Ladendieb konnte am Freitagnachmittag gestellt werden. Ein 65-jähriger Mann hatte eine Flasche Ramazotti aus einem Verbrauchermarkt in der Industriestraße entwendet und sich mit seiner Beute auf und davon gemacht. Was der Täter hierbei jedoch nicht bedachte: Der Markt verfügt über eine Videoüberwachung. Mithilfe der Aufzeichnungen konnten die Polizeibeamten den Täter schnell überführen. Nun erwartet den Mann eine Anzeige wegen Ladendiebstahls. pi