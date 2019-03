Ladendieb steckt Bindfaden ein

Ein 54-jähriger Ladendieb wurde am Samstagabend von Angestellten dabei beobachtet, wie er sich Nähfaden im Wert von acht Euro in die Jacke steckte und nach dem Bezahlen anderer Ware einen Discounter in der Bamberger Straße verließ. Hier wurde er angehalten. Später stellte sich heraus, dass der 54-Jährige aufgrund eines zurückliegenden Diebstahls bereits Hausverbot hatte, weswegen er zusätzlich eine Anzeige erhielt. In seinem Fahrzeug konnte noch Diebesgut eines daneben liegenden Geschäfts gefunden werden.