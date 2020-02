Ladendieb mit Schreckschusswaffe

Drei Spielzeugautos im Wert von drei Euro wollte am Mittwoch um 13 Uhr ein 31-jähriger Coburger aus einem Laden im Steinweg stehlen. An der Kasse zahlte er zwar mehrere andere Artikel, die Spielzeugautos wollte er jedoch ohne zu zahlen nach draußen schmuggeln. Einer Mitarbeiterin des Ladens fiel der Diebstahl auf. Sie hielt den Mann auf und verständigte die Polizei. Bei der Durchsuchung des Mannes und seiner mitgeführten Sachen fanden die Beamten eine geladene Schreckschusswaffe. Den dafür erforderlichen kleinen Waffenschein besaß der Mann jedoch nicht. Das Diebesgut wurde an das Geschäft zurückgegeben. Die Schusswaffe behielten die Beamten ein. Die Coburger Polizeiinspektion ermittelt gegen den 31-Jährigen wegen Diebstahls mit Waffen sowie eines Vergehens gegen das Waffengesetz. pol