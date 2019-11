Ladendieb mit Lautsprecher erwischt

Der Ladendetektiv eines Elektrogeschäfts in der Williy-Brandt-Allee in Forchheim hat am Samstagmittag einen rumänischen Ladendieb erwischt, der einen Lautsprecher im Wert von 316 Euro entwendet hatte. Da der Täter keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde bei ihm auf Weisung der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung von 100 Euro erhoben, so dass er laut Polizei Forchheim nach erfolgter Anzeigenaufnahme entlassen werden konnte. pol