Haßfurt vor 17 Stunden

Ladendieb lässt Beute auf der Flucht zurück

Ganz schön durstig: Am Donnerstag gegen 11.50 Uhr entwendete ein Unbekannter in einem Lebensmittelmarkt in der Schweinfurter Straße in Haßfurt alkoholische Getränke im Wert von 270 Euro. Der Dieb fiel...