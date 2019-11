Knetzgau vor 15 Stunden

Ladendieb klaut Nahrungsmittel

Ein Mann mittleren Alters hat am Donnerstag um 12.20 Uhr einen Ladendiebstahl in einem Verbrauchermarkt in der Mainleite in Knetzgau begangen. Hierbei entwendete der 46 Jahre alte Verdächtige Nahrungs...