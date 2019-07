Eine 70-Jährige war Dienstagmittag in einem Verbrauchermarkt in der Bischof-von Dinkel-Straße einkaufen und legte hierbei ihren Geldbeutel in den Einkaufswagen. In einem unbeobachteten Moment wurde die Börse von einem Unbekannten entwendet. Wer Hinweise zum Täter oder zum Verbleib des Geldbeutels machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Staffelstein unter der Telefonnummer 09573/2223-0 in Verbindung zu setzen.