Ladendieb kehrt wegen seiner Jacke zurück

In einem Lebensmittelgeschäft in der Bamberger Innenstadt wollte am Mittwochmittag ein junger Mann eine Dose Energy-Drink unter seiner Jacke versteckt aus dem Laden schmuggeln. Als der Diebstahl beim Verlassen des Geschäfts aufflog, schlüpfte der Langfinger aus seiner Jacke und flüchtete zunächst. Kurze Zeit kehrte der 35-Jährige wieder zurück, vermutlich weil sich in seiner Jacke ein Schlüsselbund und ein Namensschild befunden hatten.