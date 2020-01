Ladendieb ist auf der Flucht

Eine Verkaufseinheit Körperlotion stahl ein amtsbekannter Mann am Samstagnachmittag in einem Drogeriemarkt in Ebelsbach. Der Dieb, dessen Aufenthalt derzeit unbekannt ist, nahm den Behälter mit der Körpercreme aus dem Regal, steckte sie ein und tat so, als würde er in sein Mobiltelefon sprechen. Dabei passierte er die Kassenschranke, ohne die Ware zu bezahlen, und verschwand schnellen Schrittes. Der Warenwert beträgt sieben Euro. Nach dem Täter fahndet nun die Polizeiinspektion Haßfurt. Wer kann Hinweise geben?