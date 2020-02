Ladendieb hatte zwei Messer dabei

Beim Ladendiebstahl wurde am Samstagvormittag, gegen 11 Uhr, ein 32-jähriger Mann in einem Verbrauchermarkt in der Hartmannstraße erwischt. Eine Angestellte hatte beobachtet, wie der Mann eine Flasche Whiskey in seine Jackentasche steckte. An der Kasse bezahlte er nur zwei weitere Artikel und versuchte den Laden zu verlassen, ohne zu bezahlen. Daher wurde er von der Verkäuferin gestellt und ins Büro gebeten. Die Polizei stellte fest, dass der Mann bei der Tatausführung zwei Messer bei sich hatte, weshalb nun wegen Diebstahls mit Waffen gegen ihn ermittelt wird. Der 32-Jährige wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeidienststelle gebracht, konnte dort aber kurze Zeit später wieder entlassen werden. Bei der Tatausführung stand der Mann unter Alkoholeinfluss. Bei einem Atemalkoholtest erzielte er das stolze Ergebnis von 2,40 Promille. pol