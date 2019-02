Ladendieb hatte es auf Wodka abgesehen

In einem Supermarkt in der Kronacher Straße kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Ladendiebstahl. Dabei konnte die Verkäuferin einen 31-jährigen Mann beobachten, der eine Flasche aus dem Regal nahm und diese daraufhin in seine Jackentasche steckte. An der Kasse bezahlte der Mann lediglich eine Limonade. Bei einer anschließenden Durchsuchung stellte sich heraus, dass der Mann eine unbezahlte Wodka-Flasche mit sich führte. Außerdem wurde festgestellt, dass sein Wohnsitz nicht ordnungsgemäß gemeldet war. Der junge Mann erhält nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls.