Ein 19-jähriger Wohnsitzloser wurde am Montag kurz vor 14 Uhr in einem Kaufhaus in der Bamberger Innenstadt beim Diebstahl einer Geldbörse und einer Hose im Gesamtwert von knapp 55 Euro ertappt. Als er von zwei Angestellten am Verlassen des Geschäftes gehindert werden sollte, schlug der Mann plötzlich um sich und verletzte die beiden. Glücklicherweise konnte er bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Der 19-Jährige wurde am Dienstag dem Ermittlungsrichter zur Haftprüfung vorgeführt.