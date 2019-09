Ladendieb flüchtet und lässt Tasche zurück

In einem Verbrauchermarkt in der Schlesierstraße in Höchstadt hat ein Mann am Dienstag gegen 17 Uhr Lebensmittel bezahlt und diese in seiner mitgeführten Sporttasche verstaut. Eine Verkäuferin überprüfte daraufhin die prall gefüllte Tasche und stellte fest, dass sich darin mehrere Bierdosen und eine Flasche Rum befanden, die der Unbekannte offensichtlich aus dem Laden schmuggeln wollte. Als die Verkäuferin die Polizei verständigen wollte, flüchtete der Mann zu Fuß und ließ die Tasche samt Inhalt zurück. Eine Fahndung der Polizei verlief ergebnislos. Der Mann wird als etwa 170 cm groß, 50 Jahre alt, mit dicker Statur beschrieben. Er trug ein graues T-Shirt mit Aufdruck und eine kurze graue Hose mit grünem Muster. Wo fiel der Mann eventuell in der Umgebung der Schlesierstraße auf? Um Hinweise bittet die Polizei Höchstadt unter der Telefonnummer 09193/63940.