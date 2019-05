Ladendieb flüchtet auf dem Fahrrad

Donnerstagnachmittag kurz vor 16 Uhr hat in Weilersbach ein unbekannter Mann seine Einkäufe im Wert von etwa 100 Euro vom Wagen in seinen Rucksack geladen und ist an der Kasse vorbeigegangen, ohne zu bezahlen. Der Eigentümer des Supermarktes in der Ebermannstädter Straße erkannte den Diebstahl und verfolgte den Täter. Dieser setzte sich jedoch auf sein Fahrrad und flüchtete. Der Mann ist etwa 1,75 Meter groß, 35 Jahre alt, von kräftiger Figur und hat kurze braune Haare. Er trug eine schwarze Jogginghose, einen grauen Kapuzenpulli und weiße Sneaker. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem flüchtigen Radfahrer verlief negativ. Wer hat den Dieb gesehen oder kann Hinweise geben? Zeugenmeldungen erbittet die Polizeiinspektion Ebermannstadt, Telefpn 09194/73880.