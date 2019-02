Ladendieb entwischt

Eine Angestellte eines Supermarktes in der Straße Zur Heide beobachtete am Montag gegen 19 Uhr einen Ladendiebstahl. Hierbei entnahm ein Mann Nahrungsmittel aus dem Regal, packte diese in seinen Rucksack und flüchtete daraufhin aus dem Laden. Zudem sah die Frau auf einem gegenüberliegenden Parkplatz einen blauen Pkw mit ausländischem Kennzeichen, wahrscheinlich handelte es sich um einen Audi A3. Sie vermutet, dass der Ladendieb in dieses Auto stieg und davonfuhr. Der Täter ist augenscheinlich rund 1,70 m groß. Sachdienliche Hinweise des Ladendiebstahls erbittet die Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/9520-0.