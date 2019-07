Ein 40-jähriger Lichtenfelser erhielt am Donnerstag eine Anzeige wegen Ladendiebstahls, nachdem er versuchte, Waren in einem Supermarkt zu entwenden. Im Zuge dessen bekam er ein bundesweites Hausverbot für die Supermarktkette ausgesprochen. Bereits am Folgetag betrat er schon wieder eine dieser Filialen. Der Verantwortliche stellt nun Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs.