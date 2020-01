Ladendieb beleidigt Polizisten

Eine Packung Schweinenackensteaks sowie sieben Dosen Energy-Drink hat am Donnerstag um 18.20 Uhr ein 18-Jähriger aus Ahorn in einem Verbrauchermarkt am Viktoriabrunnen gestohlen. Wie die Polizeiinspektion Coburg berichtet, bemerkte eine Angestellte des Supermarktes den Diebstahl, hielt den Ladendieb fest und verständigte die Coburger Polizei. Während der Anzeigenaufnahme im Geschäft beleidigte der aggressive und alkoholisierte 18-Jährige die eingesetzten Beamten. Er wurde in Gewahrsam genommen und musste die Nacht in der Arrestzelle der Coburger Polizei verbringen. Gegen ihn ermittelt die Polizei nun wegen Ladendiebstahls und Beleidigung. pol