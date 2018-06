Ladendieb bedroht Kaufhausdetektiv

Am Montagabend konnte ein Ladendetektiv eines großen Kaufhauses in der Innenstadt einen 22-jährigen Mann dabei beobachten, als dieser drei Parfümflacons aus einem Regal nahm und damit in Richtung Ausgang ging. Nach Verlassen des Kaufhauses machte es sich der Parfümdieb auf einer in der Nähe stehenden Bank bequem und verpackte die gestohlenen Parfüms im Wert von 338 Euro in seine Jackentasche, woraufhin der Detektiv ihn aufforderte, mit in sein Büro zu kommen. Das verweigerte der 22-Jährige, der sehr aggressiv wurde, den Detektiv als "Rassisten" beschimpfte und massive Drohungen gegen ihn aussprach. Eine hinzugerufene Streife brachte den Dieb schließlich zur Polizeidienststelle, wo er nun mehreren Anzeigen entgegensieht.