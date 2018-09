Ladendetektiv schnappt Serientäter

Ein Ladendetektiv hat am Samstag in der Bamberger Innenstadt einen Serientäter der Polizei übergeben. Der 66-jährige Dieb wurde beobachtet, wie er zwei Jogginganzüge im Wert von rund 140 Euro stehlen wollte. "Im Rahmen der weiteren Sachbearbeitung wurde festgestellt, dass der Dieb auch noch ein Parfüm im Wert von 100 Euro bei sich hatte, was aus einem Diebstahl aus der gegenüberliegenden Drogerie stammte", berichtet die Polizei. Da gegen den Dieb noch weitere Verfahren aktuell in Arbeit waren, wurde er festgenommen und dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt. red