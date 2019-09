Ladendetektiv passt gut auf

In einem Herzogenauracher Sportartikel-Outlet hat sich ein 35-Jähriger am Donnerstagnachmittag neue Schuhe angezogen, seine alten Schuhe in den mitgeführten Rucksack gesteckt und das Geschäft verlassen, ohne sich um die Bezahlung zu kümmern. Ein aufmerksamer Ladendetektiv hielt den Tatverdächtigen fest und verständigte die Polizei. Der Mann wurde dann zur Dienststelle gebracht und musste auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung hinterlegen, da er keinen Wohnsitz in Deutschland hat. Zudem leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein. pol