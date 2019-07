Eine 40-jährige Frau und ihr 37-jähriger Begleiter sind am Dienstagabend in einem Sport-Outlet in Herzogenaurach beim Ladendiebstahl erwischt worden. Die gestohlenen Kleidungsstücke und Schuhe hatten einen Wert von über 550 Euro. Dank des aufmerksamen Ladendetektivs wurde der Diebstahl bemerkt. Die Waren wurden daraufhin zurückgegeben; die Ladendiebin und ihr Begleiter, der versucht hatte, die Frau während des Einsteckens der Ware "abzuschirmen", wurden an die Polizeistreife übergeben.