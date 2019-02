Bad Kissingen vor 15 Stunden

Ladendetektiv erwischt Diebin

Eine 47-Jährige entwendete am Donnerstagmittag im Kaufland in der Steubenstraße Nahrungs- und Hygieneartikel im Wert von etwa 33 Euro, indem sie diese in ihrer Jacke versteckte. Nach dem Passieren des...