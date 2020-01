Ladendetektiv ertappt Parfümdiebe

Auf Parfüm im Wert von circa 340 Euro hatten es zwei Ladendiebe in einem Drogeriemarkt im Pilatus-Campus am Donnerstagmittag abgesehen. Die Rechnung hatten sie allerdings ohne den aufmerksamen Ladendetektiv gemacht, der den 66-Jährigen und seinen 69-jährigen Begleiter dabei beobachtet hatte, wie sie die Artikel einsteckten. Im Verlauf der Sachbearbeitung durch die Beamten der Polizeiinspektion Forchheim wurden im Fahrzeug der beiden Männer Parfüms im Wert von rund 1000 Euro sichergestellt. Außerdem wurde ermittelt, dass sie für einen weiteren Diebstahl im August in der Hauptstraße in Forchheim verantwortlich zu machen sind. Dort hatten sie ebenfalls Parfüms im Gesamtwert von fast 610 Euro entwendet.