Ladendetektiv ertappt 29-Jährigen

Eine Damenhandtasche, eine Jogginghose und ein Parfüm im Gesamtwert von circa 60 Euro waren am Donnerstagnachmittag die Beute eines 29-jährigen Ladendiebes in einem Einkaufszentrum in der Willy-Brandt-Allee in Forchheim.

Er wurde vom Ladendetektiv dabei beobachtet, wie er die Artikel einsteckte und ohne zu bezahlen am Kassenbereich vorbeigehen wollte. Die hinzugerufenen Polizeibeamten entließen den Dieb wieder, nachdem er eine von der Staatsanwaltschaft festgelegte Sicherheitsleistung bezahlt hatte. pol