Ladebordwand eines Anhängers gestohlen

Am Samstagabend ist in Untermerzbach die Ladebordwand eines Anhängers durch einen unbekannten Täter gestohlen worden. Der Eigentümer hatte sein Fahrzeug mitsamt Anhänger gegen 16.30 Uhr in der Neubaustraße neben dem Feuerwehrhaus abgestellt. Als er abends gegen 20.25 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug ging, befand sich die Ladebordwand jedoch nicht mehr am Anhänger. Der Wert der gestohlenen Ladebordwand beläuft sich laut Polizeiangaben auf etwa 100 Euro. Sachdienliche Hinweise, die bei der Aufklärung des Diebstahls helfen, nimmt die Polizeiinspektion Ebern unter Telefonnummer 09531/9240 entgegen.