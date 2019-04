Lackspuren entdeckt

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat in der Nacht vom Samstag auf Sonntag einen im Riedweg parkenden Pkw beschädigt. Der Fahrer des beschädigten Fahrzeugs bemerkte am Sonntagmorgen die Beschädigung im Bereich des linken vorderen Kotflügels an seinem Seat. Im Bereich der Anstoßstelle konnten auch weiße Lackspuren vom Unfallverursacher festgestellt werden. Der Sachschaden wird mit circa 1500 Euro beziffert. Da keine Mitteilung des Unfallverursachers vorlag, erstattete der Geschädigte Strafanzeige wegen einer Verkehrsunfallflucht. Zeugen zu dem Vorfall werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Kissingen, Tel.: 0971/714 90, zu melden. pol