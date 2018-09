Lackspur führt zum Unfallverursacher

In Münnerstadt wurden am Freitag an einer Hofmauer ein Schaden und grüne Lackspuren entdeckt. Es wurde allerdings kein Unfall bei der Polizei gemeldet. Nach weiteren Ermittlungen und Zeugenaussagen konnte der Verursacher ausfindig gemacht werden. Dieser gestand seine Tat und die anschließende Unfallflucht. Es entstand Schaden in Höhe von circa 500 Euro. pol