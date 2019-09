Nach Dienstende stellte eine 48-jährige Peugeotfahrerin fest, dass ihr ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug Lackkratzer an der Stoßstange hatte. Das Fahrzeug stand am Dienstag, von 10.15 bis 19 Uhr, auf dem Parkplatz in der Karlsbader Straße am Dr.-Maria-Probst-Heim. Offensichtlich streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ausparken das Fahrzeug und entfernte sich. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 09732/9060. pol