Lachen ist die beste Medizin

Die Volkshochschule (VHS) Haßberge bietet am Samstag, 12. Oktober, 10 bis 16 Uhr, im Umweltbildungszentrum in Oberschleichach das "Lachyoga" an. Humor und Lachen sind die beste Medizin. Das erkannte der indische Arzt Dr. Madan Katari und entwickelte bereits 1995 "Lachyoga". Lachen kann unter anderem von Ängsten, Sorgen, Stress und Burnout-Problemen befreien und körperlich hilfreich sein, etwa bei Bluthochdruck oder Asthma. Anmeldungen sind möglich in der VHS-Geschäftsstelle (Telefon 09521/94200 oder unter www.vhs-hassberge.de). red