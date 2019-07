Einer Einladung zu einem Vortrag mit dem Thema "Lachen heilt - Die Freude ist eine unbändige Kraft mit Heilwirkung" in das Pfarrhaus in Poppenroth waren am Seniorennachmittag rund 40 Gäste gefolgt. Die Referentin, Dipl.-Soz.-Pädagogin Helena Beuchert erzählte auf sehr unterhaltsame Weise wie Freude und Lachen in den Alltag integriert werden können, auch in schweren Zeiten. Beuchert trug gekonnt Märchen, Anekdoten aus dem Alltag, Zitate, Weisheiten und Witze zum Thema vor. Mit vielen gut gemeinten Ratschlägen, z. B. uns selbst und anderen öfters kleine Freuden zu schenken endete eine wahrhaft vergnügliche Veranstaltung. red