"Laafn" und "Waafn" mit der CSU Höchstadt

Unter dem Motto "Laafn & Waafn" bietet die CSU Höchstadt in den nächsten Wochen verschiedene Wanderungen quer durch das Stadtgebiet von Höchstadt an. In zwangloser Atmosphäre können die Teilnehmer mit dem Bürgermeisterkandidaten Alexander Schulz und den Stadtratskandidaten der CSU Höchstadt ins Gespräch kommen. Die erste Tour startet am Sonntag, 15. September, um 13 Uhr am Marktplatz in Höchstadt. Über Etzelskirchen und Kieferndorf geht es unter der Führung von Günther Geyer quer durch die Grethelmark über Förtschwind nach Greuth. Im Biergarten der Brauerei Fischer können sich die Wanderer zum Abschluss stärken. Anmeldungen sind erwünscht und per Mail an info@risolvo.de möglich. red