"La dolce vita" im Quartiersstützpunkt

Der Caritas-Quartiersstützpunkt Creidlitz verabschiedet sich am Freitag, 2. August, ab 16 Uhr mit einem Sommerfest unter dem Motto "La dolce vita" in die Sommerpause. Bei italienischem Fingerfood lässt man das erste halbe Jahr entspannt ausklingen. Eingeladen sind auch alle, die die Einrichtung gerne einmal kennenlernen möchten. Um die Planung zu erleichtern, ist eine Anmeldung unter Telefon 09561/5969940 oder per E-Mail an p.kotterba@caritas-coburg.de erwünscht. Der Quartiersstützpunkt legt im August eine Pause ein, was die regelmäßigen Veranstaltungen betrifft. Die Betreuungsgruppe findet allerdings wie gewohnt statt. Die Sprechstunde findet nach Ankündigung im Terminkalender statt. Eine individuelle Terminabsprache bei Hilfe- oder Beratungsbedarf ist jederzeit möglich. Die regelmäßigen Veranstaltungen starten dann wieder wie gewohnt ab Donnerstag, 19. September, heißt es in einer Mitteilung. red