KZG lädt Schüler und Eltern ein

Das Kaspar-Zeuß-Gymnasium lädt am Samstag, 14. März, um 9.30 Uhr alle Schüler, die im kommenden Schuljahr eine weiterführende Schule besuchen möchten, zusammen mit ihren Eltern zu seinem Informationstag ein. Beginn ist im Kreiskulturraum (Aula des Kaspar-Zeuß-Gymnasiums). Nach einer kurzen Begrüßung führen die Tutoren die Kinder mit einer Schulhausrallye durch das Gebäude. Die Eltern werden in einem Vortrag der Schulleiterin über die Schulform allgemein und die besonderen Angebote des Kaspar-Zeuß-Gymnasiums (KZG) speziell informiert, bevor auch sie sich ein Bild von der Schule machen können. Für Fragen und Anliegen stehen an diesem Tag alle Mitglieder der Schulfamilie - Eltern, Lehrkräfte sowie Schüler - bereit. Das Elterncafé des Elternbeirats in der Mensa bietet eine gute Möglichkeit, individuelle Anliegen persönlich zu besprechen. red