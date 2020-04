KZG informiert zum Übertritt

Das Coronavirus wirbelt zur Zeit viel durcheinander. Auch das Schulleben wurde bekanntlich davon nicht verschont. Vor kurzem hat das Kultusministerium bekanntgegeben, den Termin für das Übertrittszeugnis zu verschieben und damit auch den Anmeldezeitraum an den weiterführenden Schulen. Die Informationsveranstaltungen, die die Schulen dazu anbieten, mussten zunächst verschoben werden. Dass ein Ersatztermin stattfinden kann, wird allerdings zunehmend unwahrscheinlich, da der Informationstag am Kronacher Kaspar-Zeuß-Gymnasium in der Regel auf großes Interesse stößt und es kaum möglich sein dürfte, dabei den nötigen Sicherheitsabstand zu wahren.

Neben dem Imagefilm auf der Schulhomepage des KZG, der einen virtuellen Rundgang durch das Schulhaus möglich macht, wird gerade an einer anderen Möglichkeit gearbeitet, dass Interessierte sich vor der Anmeldung zumindest das Schulhaus einmal selbst anschauen können.

Um Schüler, die im kommenden Schuljahr das Kaspar-Zeuß-Gymnasium besuchen wollen, sowie deren Eltern dennoch bei der Anmeldung zu unterstützen, bietet das KZG zahlreiche Möglichkeiten:

Homepage: Die übersichtliche Internetseite des KZG www.kzg.de bietet zahlreiche Informationen zum Übertritt ans Gymnasium. Mit ein paar Klicks kann man sich zu den Themen Termine und Online-Anmeldung, begleiteter Übertritt, gymnasiale Eignung und zusätzliche Förderung informieren. Zudem gibt es eine interessante Präsentation der Schulleiterin Renate Leive zur gymnasialen Schullaufbahn allgemein und zum Kaspar-Zeuß-Gymnasium im Speziellen.

Die Anmeldung am KZG kann in der Woche vom 18. bis 22. Mai zu den Öffnungszeiten der Schule im Sekretariat vorgenommen werden, d. h. von 7.30 bis 16 Uhr (am Freitag bis 13 Uhr). Ebenfalls findet sich auf der Homepage ein Formular für die Online-Anmeldung. Die benötigten Dokumente wie Geburtsurkunde, Übertrittszeugnis und Nachweis des Masernschutzes werden auch eingescannt akzeptiert oder können nachgereicht werden.

Ganztagsschule: Das KZG bietet zwei verschiedene Arten der Ganztagsschule an. In der gebundenen Ganztagsschule ist der Unterricht über den ganzen Tag verteilt (montags bis donnerstags bis 15.40 Uhr und freitags bis 12.40 Uhr). Dabei wechseln sich "normale" Unterrichtsstunden mit Stunden ab, in denen der Stoff vertieft wird oder Hausaufgaben mit der Hilfe von Fachlehrkräften erledigt werden können. Hinzu kommen eine gemeinsame Mittagspause sowie attraktive Freizeitangebote. Für Interessenten am gebundenen Ganztag kann die Schule einen individuellen Informationstermin anbieten - bitte dafür im Sekretariat anrufen unter 09261/504560.

In der offenen Ganztagsschule können Schüler von Montag bis Donnerstag bis 15.40 Uhr in der Schule betreut werden. Nach dem regulären Unterrichtsende gibt es ein gemeinsames Mittagsessen in der Mensa, danach bleibt Zeit für Hausaufgaben, Wahlfachangebote, sportliche Aktivitäten oder Spielen. Betreut werden die Kinder von den engagierten Betreuern der Caritas.

Begleiteter Übertritt: Für die Kleinsten der Schulfamilie gibt es am Kaspar-Zeuß-Gymnasium Angebote, die den Übergang erleichtern sollen wie beispielsweise Tutorenteams, die die fünften Klassen unterstützen, Kennenlerntage und verschiedene freiwillige Module wie Kleine Forscher, Sport oder Theater. Auch das Lernen will gelernt werden, dementsprechend gibt es dazu Projekte genauso wie zur Medien- und Methodenkompetenz. Zudem findet in der 5. und 6. Klasse kein Pflichtunterricht am Nachmittag statt.

Besondere Förderung: Um die Talente der Fünftklässler zu fördern, gibt es ein Wahlfachangebot und Module aus den Bereichen Sport, Theater und MINT. Auch die sprachliche Förderung kommt nicht zu kurz: Bilingualer Unterricht wird in Fächern geübt, in denen es um Sachverhalte geht und nicht um die Sprache wie zum Beispiel in Sport, Geografie und Natur und Technik. Schüler aus bilingualen Grundschulklassen, aber auch andere können sich schon nach wenigen Wochen in unterschiedlichen Fächern auf Englisch verständigen - ohne Angst vor schlechten Noten, da diese Einheiten nicht bewertet werden.

Für Schüler, die erst kürzlich nach Deutschland gekommen sind, gibt es eine zusätzliche Förderung in kleinen Gruppen im Fach Deutsch. red