KZG holt Gold beim Bezirksfinale

Große Freude herrschte bei den Tänzerinnen des Kaspar-Zeuß-Gymnasiums (KZG), ihrer Trainerin und den Fans auf den Zuschauerrängen nach dem klaren Sieg beim Bezirksfinale im Tanzen, das in der Oberfrankenhalle in Bayreuth stattfand. In der Altersklasse AK 1 (die älteren Jahrgänge bis zur 12. Klasse) qualifizierte sich das KZG-Team in der Rubrik "Künstlerischer Tanz" für die bayerischen Meisterschaften am Montag, 30. April, in Geiselhöring.

Der neue Tanz auf den Song "No Roots" war eigentlich gar nicht für den Wettkampf geplant. "Als ich das Lied zum ersten Mal hörte, wusste ich sofort, daraus muss ich etwas machen", sagte Trainerin Petra Mahr-Richter.

So entstand eine Choreographie, die anfangs nur für Auftritte während des Schuljahres und die geplante Dance-Street im nächsten Jahr gedacht war. Dann meldete die Sportlehrerin ihr Team spontan für den Wettkampf an und landete damit einen Volltreffer.

Die Jury und die Zuschauer waren von der perfekt dargebotenen Performance begeistert und das starke Kronacher Team wurde mit einem klaren Sieg verdient oberfränkischer Meister. Den zweiten Platz belegte das Gymnasium Ernestinum Coburg.

Mit dem Tanz "No Roots" faszinierte das Sieger-Team auch die Zuschauer bei der Schuleinweihungsfeier im Kreiskulturraum. Jetzt bereitet sich die Tanzgruppe auf das bevorstehende Landesfinale vor und hofft auf eine gute Platzierung. Für die fünf Abiturientinnen, die bei den "Bayerischen" mit am Start sind, beginnt zwei Tage später das Abitur.

Für das KZG tanzten: Antonia Vetter, Annalena Nickol, Nadja Ajeli-Kargar, Emily Heyder, Celine Imsel, Maxima von Nippold, Julia Neubauer, Annika Zens, Linda Löffler, Julia Löffler, Lena Schulz, Luisa Hofmann, Kaya Gajewski, Julia Jakob, Anna Bürger. red